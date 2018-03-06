سيف بن زايد يفتتح "آيسنار أبوظبي 2018"

الشارقة 24 – وام:

افتتح الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، الثلاثاء، في أرض المعارض بأبوظبي، فعاليات المعرض الدولي للأمن الوطني ودرء المخاطر "آيسنار أبوظبي 2018" والذي يقام برعاية كريمة من سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي وتستمر فعالياته حتى 8 مارس 2018 تحت شعار "الأمن الوطني يهم الجميع".

وأكد سموه، أن الإمارات أصبحت بدعم ورؤية قيادتها الحكيمة مقصد العالم وقبلته في مجال المعارض المتخصصة التي تقدم كل ما هو جديد في عالم التقنية الرامية لإسعاد البشرية، مستشرفه تحديات المستقبل لاستباق الحلول الأكثر نجاحاً وفاعلية وأن الإمارات حريصة على تعزيز سمعتها العالمية التي اكتسبتها كحاضنة للإبداعات الهادفة إلى خدمة المجتمعات في مختلف المجالات.

وأعرب سمو وزير الداخلية عن أمله بأن يحقق المعرض مزيداً من النجاحات والأهداف المنوطة، وتعزيز فرص التعاون الدولي وحشد الطاقات والجهود الإنسانية في عالم متسارع التقلب والتغيرات، متمنياً للضيوف الكرام طيب الإقامة في بلدهم الثاني الإمارات، أرض المحبة والسلم والأمان.

كما شهد سموه والحضور العرض الإبداعي الحي "الفزعة" في افتتاح فعاليات المعرض، ودشن بطولة تحدي الإطفاء.

وقام سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية يرافقه كبار الحضور بجولة تفقدية في أجنحة المعرض وأقسامه وتعرف خلالها على أحدث ابتكارات الأمن والسلامة في العالم.

كما التقى بعدد من مسؤولي الجهات المشاركة واطلع منهم على مجالات وطبيعة ونوعية المنتجات والخدمات والتقنيات الحديثة المعروضة واستمع الى شروحات قدمها العارضون، فيما وقف سموه على الشركات والأجنحة الوطنية العارضة، واستمع إلى شرح تفصيلي لما تعرضه من أجهزة ومعدات متطورة وتقنيات حديثة في مجال الأمن والسلامة، وما يتعلق بعمليات النجدة والإسعاف والبحث والإنقاذ وغيرها.

حضر مراسم حفل الافتتاح معالي محمد بن أحمد البواردي وزير دولة لشؤون الدفاع وعدد من كبار المسؤولين بالدولة، ورؤساء الوفود المشاركة وعدد من المدراء التنفيذين.

كما حضره الفريق سيف عبد الله الشعفار وكيل وزارة الداخلية، ومعالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي واللواء الركن خليفة حارب الخييلي رئيس مجلس التطوير المؤسسي بالوزارة ، واللواء محمد العوضي المنهالي، من مكتب مستشاري سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ، واللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، المفتش العام بالوزارة ، واللواء سالم علي مبارك الشامسي وكيل وزارة الداخلية المساعد للموارد والخدمات المساندة بالإنابة، واللواء عبد العزيز مكتوم الشريفي، المدير العام للأمن الوقائي بالوزارة والقادة العامون للشرطة بالدولة وعدد كبير من ضباط الوزارة ومن كبار ضباط القوات المسلحة، وعدد كبير من ضيوف المعرض الدوليين ومن كبار مسؤولي الجهات الحكومية.