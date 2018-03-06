"زايد للإسكان" يعتمد أسماء 770 مواطناً من مستحقي الدعم السكني

الشارقة 24:

تنفيذاً للتوجيهات السامية لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، اعتمد مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان أسماء 770 مواطناً من مستحقي قرارات الدعم السكني بقيمة إجمالية بلغت 580 مليون درهم.

وأكد معالي الدكتور المهندس عبد الله بن محمد بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية، رئيس مجلس إدارة البرنامج: "أن قيادتنا الرشيدة حريصة على استقرار الأسرة المواطنة من خلال دعم مقومات التلاحم والتماسك بين أفراده، والذي يعتبر المسكن لبنته الأساسية، ويأتي هذا الحرص ترجمةً لرؤية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، في تحقيق الاستقرار السكني وتوفير مقومات الحياة الكريمة والرفاه والسعادة للمواطنين، من خلال الدعم السكني وتوفير أحياء سكنية مستدامة متكاملة المرافق".

جاء ذلك خلال ترؤس معاليه اجتماع مجلس إدارة البرنامج الثاني لهذا العام.

واطلع المجلس خلال الاجتماع على تقرير فوز البرنامج بالجائزة الأولمبية للخدمة المتميزة، واعتمد محضر اجتماعه الأول، كما اعتمد قرارات الدعم السكني، وناقش مقترح مبادرة "تيسير" لاعتماد مدة زمنية لسداد قرض المسكن الحكومي ضمن الأحياء السكنية، ومذكرة بشأن اعتماد نظام المبادرات المجتمعية بالتعاون مع القطاع الخاص والأفراد.

كما اطلع المجلس على تقرير مبادرات البرنامج في شهر الإمارات للابتكار، وتقرير إنجازات البرنامج لعام 2017 الذي تضمن العديد من الإنجازات أهمها اعتماد البرنامج 7109 قرار دعم سكني وتوقيع 17 اتفاقية شراكة وتعاون مع القطاع الحكومي والخاص، وتنظيم 135 ورشة تدريبية ودورات تثقيفية و15 مبادرة تهدف إلى إسعاد المتعاملين كمبادرة "اختارهم صح" وإطلاق "منصة السعادة الذكية"، بالإضافة إلى إطلاق مشروع الساحات الخضراء في مشاريع الأحياء السكنية.