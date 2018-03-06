عبد الله بن زايد يفتتح مقر سفارة دولة الإمارات في داكار

الشارقة 24 – وام:

افتتح سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، أمس الإثنين، مقر سفارة الدولة في داكار وذلك على هامش الزيارة الرسمية التي يقوم بها سموه إلى السنغال.

رافق سموه خلال الافتتاح معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، وسعادة محمد سالم الراشدي سفير الدولة لدى جمهورية السنغال.

وأزاح سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي ومعالي صديقي كابا وزير خارجية السنغال الستار عن اللوحة التذكارية إيذانا بافتتاح مقر السفارة.

وأكد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، أن افتتاح مقر سفارة دولة الإمارات في داكار يجسد حرص حكومة دولة الإمارات على تعزيز العلاقات الثنائية المشتركة مع السنغال وتطويرها في كافة المجالات.

من جانبه أعرب معالي صديقي كابا، عن سعادته بحضور افتتاح المقر الجديد لسفارة دولة الإمارات في داكار والذي من شأنه دعم التواصل بين البلدين والشعبين الصديقين والحفاظ على العلاقات الثنائية والمتميزة التي تجمعهما.

حضر مراسم الافتتاح معالي عبد اللطيف كوليبالي وزير الثقافة السنغالي وعدد من سفراء الدول العربية المعتمدين لدى السنغال بالإضافة إلى العاملين بالسفارة.