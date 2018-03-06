رئيس السنغال يستقبل عبد الله بن زايد

الشارقة 24 – وام:

استقبل ماكي سال رئيس جمهورية السنغال، الإثنين، سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، بحضور معالي صديقي كابا وزير خارجية السنغال، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها سموه إلى السنغال.

ونقل سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان للرئيس السنغالي تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وتمنيات سموهم للسنغال مزيداً من التقدم والنماء.

وحمل الرئيس السنغالي سموه تحياته إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وتمنياته لدولة الإمارات المزيد من التطور والازدهار.

وجرى خلال اللقاء بحث السبل الكفيلة بتعزيز العلاقات الثنائية وتطوير أوجه التعاون المشترك بين البلدين.

كما تبادل الجانبان وجهات النظر تجاه عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وبحثا مستجدات الأوضاع في المنطقة.