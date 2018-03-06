وزارة الدفاع تبحث التعاون مع فرنسا

الشارقة 24 – وام:

استقبل سعادة مطر سالم علي الظاهري وكيل وزارة الدفاع بمكتبه في مقر الوزارة في أبوظبي، الثلاثاء، الفريق مهندس تسليح تييري كارليير مدير التطوير الدولي في الإدارة العامة للتسليح الفرنسي.

جرى خلال اللقاء استعراض علاقات الصداقة والتعاون بين دولة الإمارات العربية المتحدة والجمهورية الفرنسية وسبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم مصالح البلدين الصديقين، خاصة في المجالات الدفاعية والعسكرية.

كما ناقش الجانبان عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر حولها.

حضر اللقاء كبار ضباط ومسؤولي وزارة الدفاع.