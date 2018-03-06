عبد الله بن زايد يلتقي وزير خارجية السنغال

الشارقة 24 – وام:

التقى سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، الإثنين، في مبنى وزارة الخارجية السنغالية في داكار، معالي صديقي كابا وزير خارجية السنغال، وذلك بحضور كل من معالي عبد اللطيف كوليبالي وزير الثقافة السنغالي ومعالي بريميا مانجارا الوزير المكلف بالميزانية السنغالي.

وتم خلال اللقاء، الذي عقد في إطار زيارة سموه الرسمية إلى السنغال، بحث علاقات التعاون المشترك والصداقة بين دولة الإمارات والسنغال في شتى المجالات منها الاقتصادية والتجارية والثقافية وقطاع الطيران.

كما تناول الجانبان مستجدات الأوضاع في المنطقة وتبادلا وجهات النظر تجاه عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.