حمدان بن زايد: أيام الإمارات كلها خير وعطاء ونماء

الشارقة 24 – وام:

قال سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، إن عام زايد 2018 يمثل قمة العطاء الإماراتي للشعوب الشقيقة والصديقة.

وقال سموه "بالرغم من أن أيام الإمارات كلها خير وعطاء ونماء إلا أن القيادة الرشيدة ممثلة في صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة خصصت عام زايد لتبني المزيد من المبادرات التي تنهض بالمجتمعات البشرية النامية، وتحقق تطلعات شعوبها في تحسين سبل الحياة والعيش الكريم.

وأضاف سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان في تصريح بمناسبة إطلاق هيئة الهلال الأحمر تقريرها السنوي للعام 2017، على هامش الدورة الـ 15 لمعرض ومؤتمر دبي الدولي للإغاثة والتطوير "ديهاد" المنعقد حالياً في دبي، "إن الهيئة ستنتقل بنشاطها خلال عام زايد إلى مراحل متقدمة من التمكين الاجتماعي والعمل التنموي الشامل، وستكون أكثر كفاءة وحيوية في محيطها الإنساني وأوسع انتشاراً وأسرع تواجداً في مناطق الأزمات والكوارث والساحات المضطربة ".