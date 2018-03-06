18 مليون درهم لتطوير مشروعات زايد الخيرية في تشاد

الشارقة 24 – وام:

واصل وفد مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية جولته في دول أفريقيا، وذلك للتعرف على احتياجات مواطنيها من المشروعات الخيرية المستدامة وبحث إنشاء مشروعات أخرى، وذلك في إطار الجهود التي تقوم بها المؤسسة احتفاء بعام زايد.

وزار الوفد برئاسة سعادة حمد سالم بن كردوس العامري مدير عام المؤسسة جمهورية تشاد حيث قال "بن كردوس" إن تكلفة المشروعات القائمة حالياً بجمهورية تشاد وصلت إلى 18 مليون درهم، وتشمل مجمع كليات الشيخ زايد ومدرج ومعمل ومكتبة جامعة آدم بركة وحفر آبار مياه الشرب في أرجاء الدولة بما فيها شرق تشاد، والتي تضم عدداً كبيراً من لاجئي دارفور.

كما تقرر إنشاء عدد من المشروعات الجديدة والتي تخدم عدداً كبيراً من فئات المجتمع بجمهورية تشاد، وتشمل إنشاء مسجد لـ 300 مصل، وحفر 20 بئراً والمساهمة بمبلغ 100 ألف درهم لشراء 1550 سلة غذائية، وكذلك إرسال مجموعة من الحجاج ضمن برنامج زايد للحج.