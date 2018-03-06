الإمارات تدعم مشروع محطة تحلية مياه في بلوشستان

الشارقة 24:

شهدت منطقة جوادر بإقليم بلوشستان وضع حجر الأساس لمشروع محطة تحلية المياه، الذي سيتم بناؤه بدعم من دولة الإمارات العربية المتحدة وسويسرا.

وقد حضر سعادة حمد عبيد إبراهيم سالم الزعابي سفير الدولة لدى جمهورية باكستان الإسلامية، ورئيس حكومة بلوشستان عبد القدوس بزنجو وكبار المسؤولين مراسم حفل وضع حجر الأساس الذي أشرف عليه رئيس أركان الجيش الباكستاني الفريق قمر جاويد باجوا.

وسيتم إنجاز المشروع خلال 6 إلى 8 أشهر لتوفير 4.4 مليون جالون من المياه يومياً لسكان منطقة جوادر، مع القدرة على زيادة سعته إلى 8.8 مليون جالون من المياه يومياً.