"خليفة الإنسانية" تشارك في مهرجان الوحدات المساندة للرماية

الشارقة 24 – وام:

تشارك مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية في مهرجان الوحدات المساندة السادس للرماية، الذي يقام تحت شعار "عام زايد" ويستمر حتى التاسع من شهر مارس الجاري.

وقام وفد من مؤسسة خليفة الإنسانية، ومن تدوير مركز إدارة النفايات – أبوظبي، بزيارة المهرجان والاطلاع على فعالياته وأنشطته مثل الرماية للرجال والنساء وتشجيعهم على ممارستها.

كما زار الوفدان جناح الأسر المواطنة التي ترعاه مؤسسة خليفة الإنسانية، بالإضافة إلى المعرض المصور الذي ضم بعض أهم المشاريع التي قامت المؤسسة بتنفيذها داخل وخارج الدولة.