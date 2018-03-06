"الهلال" يدعم برنامج الأشغال اليدوية للسيدات بحضرموت

الشارقة 24 – وام:

كثفت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، بتوجيهات من القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، جهودها لتطبيع الحياة وتخفيف معاناة المواطنين في اليمن على جميع الأصعدة مع قدوم "عام زايد ".

وتبنت الهيئة في إطار تلك الجهود برنامج الأشغال اليدوية لربات المنازل والسيدات بمدينة المكلا عاصمة محافظة حضرموت، ويستمر 3 أشهر تتلقى خلالها المستهدفات من البرنامج دورات تدريبية مكثفة في نقش الحناء والخياطة والإسعافات الأولية.

يهدف البرنامج إلى تقديم مهارات حياتية تسهم في توفير دخل للسيدات وربات المنازل المشاركات، وهو ما قد يخفف عليهن وأسرهن مشقة الحياة في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد.

وأبدى عبد العزيز الجابري رئيس فريق الهلال الأحمر الإماراتي بحضرموت إعجابه بالبرنامج والهدف الذي يسعى لتحقيقه، شاكراً كل الجهود المحلية المساندة للهلال الأحمر الإماراتي وجميع أعماله في حضرموت.