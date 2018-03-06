ثاني الزيودي يحضر حفل السفارة الأميركية

الشارقة 24 – وام:

حضر معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة، الإثنين، حفل الاستقبال الذي أقامته باربارا أ ليف سفيرة الولايات المتحدة الأميركية لدي الدولة، بمناسبة اليوم الوطني لبلادها.

كما حضر الحفل، الذي أقيم في فندق ماريوت الفرسان في أبوظبي، سعيد عبد الله القمزي مدير إدارة شؤون الزيارات بوزارة الخارجية والتعاون الدولي وكبار المسؤولين في الدولة ورؤساء البعثات الدبلوماسية العربية والأجنبية المعتمدين لدى الدولة ورجال الأعمال وأفراد الجالية الأميركية المقيمة بالدولة.

وفي كلمة لها بهذه المناسبة أشادت باربارا أ ليف بالسياسة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد ال نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وبعلاقات التعاون القوية بين البلدين، مضيفة بأن بلادها حريصة على تعزيز مجالات التعاون في مختلف المجالات، مشيدة بما حققته الدولة من إنجازات كبيرة في شتى المجالات.