الشيخة فاطمة بنت مبارك تستقبل الملكة رانيا العبد الله

الشارقة 24 – وام:





استقبلت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، بقصر البحر، مساء الإثنين، الملكة رانيا العبد الله قرينة الملك عبد الله الثاني عاهل الأردن.

تناول اللقاء، أوجه التعاون المشترك في مجالات العمل النسائي والاجتماعي بين دولة الإمارات العربية المتحدة والأردن وسبل دعمها وتعزيزها.

وقد رحبت "سمو أم الامارات" بالملكة رانيا العبد الله، وأثنت على العلاقات الطيبة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين.

من جانبها، أشادت الملكة رانيا العبد الله بسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك وجهودها المشهودة ومتابعتها ودعمها المستمرين لمسيرة المرأة الإماراتية ونهضتها التي انعكست في مشاركتها الفاعلة جنباً إلى جنب مع شقيقها الرجل وتحقيقها التمكين المنشود في الميادين كافة.

وقد أقامت سمو الشيخة فاطمة مأدبة عشاء تكريماً للملكة رانيا العبد الله.

حضر المقابلة ومأدبة العشاء عدد من الشيخات.