سفارة الدولة لدى السعودية تنظم حملة للتبرع بالدم

الشارقة 24 – وام:

أقامت سفارة الدولة لدى المملكة العربية السعودية حملة للتبرع بالدم، وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة السعودية ممثلة بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض، حيث تبرع بالدم أعضاء البعثة من الدبلوماسيين والمواطنين والموظفين المحليين، إضافة إلى عدد من المواطنين السعوديين ومراجعي قنصلية البعثة.

وأكد سعادة الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان سفير الدولة لدى المملكة العربية السعودية أن هذه الحملة تأتي في إطار مبادرات "عام زايد" التي نظمتها السفارة تجسيداً للعلاقات الأخوية والتاريخية التي تربط بين قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين.

وأوضح أن الحملة تعبر عن عمق أواصر الأخوة والتلاحم وصدق مشاعر الحب الذي يربط بين قيادة ومواطني البلدين الشقيقين، مقدماً شكره وتقديره البالغين لكل من استجاب وساهم في إنجاح حملة التبرع بالدم متمنياً للجميع موفور الصحة والعافية.