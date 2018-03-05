نهيان بن مبارك يطلق جمعية الإمارات للتسامح والتعايش السلمي

الشارقة 24 – وام:

أعلن معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح، اليوم الإثنين، عن إطلاق جمعية "الإمارات للتسامح والتعايش السلمي"، وذلك خلال مؤتمر الإمارات الدولي للأمن الوطني ودرء المخاطر 2018 الذي افتتحه الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.

وتهدف الجمعية إلى إنشاء وتطوير منصة ذكية، تطبيقاتها تعنى بمختلف أوجه دعم خطاب التسامح وإنشاء مركز تدريبي داخل الجمعية، بغرض تدريب وتأهيل العاملين في نشر ثقافة التسامح والحوار.

وترمي جمعية الإمارات للتسامح والتعايش السلمي التي تتخذ من أبوظبي مقراً رئيساً لها إلى تكريس مكانة الدولة كأرض للتسامح والتعايش بين الثقافات المختلفة وتعزيز لغة التسامح بين أطياف المجتمع بمختلف مكوناته، فضلاً عن نبذ خطاب الكراهية والتطرف والتعصب.

وتحرص الجمعية على إظهار صورة الإمارات الحضارية كواجهة وعنوان للتسامح والتعايش السلمي والمساهمة في إصدار الكتب والمجلات والمنشورات وتحث على دعم إجراء البحوث والدراسات في هذا المجال.