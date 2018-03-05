البواردي يبحث التعاون مع رئيس هيئة الأركان الباكستاني

الشارقة 24 – وام:

التقى معالي محمد بن أحمد البواردي، وزير دولة لشؤون الدفاع في مكتبه بمقر وزارة الدفاع بأبوظبي اليوم الإثنين، الفريق أول زبير محمود حيات رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الباكستانية والوفد المرافق له.

تناول اللقاء الذي حضره سعادة مطر سالم الظاهري وكيل وزارة الدفاع، علاقات التعاون والشراكة الاستراتيجية المتميزة القائمة بين دولة الإمارات وجمهورية باكستان الإسلامية، وما تحظى به هذه العلاقات من دعم قيادتي وحكومتي البلدين والشعبين الصديقين وسبل تعزيزها وتطويرها.

كما استعرض الطرفان، مجالات التنسيق والتعاون الاستراتيجي في عدد من المجالات وآخر المستجدات والتطورات.