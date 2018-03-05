سيف بن زايد يزور مهرجان الوحدات المساندة السادس للرمايــة

الشارقة 24 - وام:

قام الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، الأحد، بزيارة مهرجان الوحدات المساندة السادس للرماية الذي تنظمه قيادة الوحدات المساندة وذلك بمنطقة الريف على طريق أبوظبي - دبي، والذي يقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

واطلع سموه خلال جولة بالمهرجان رافقه فيها معالي اللواء الركن عبد الله مهير عبد الله الكتبي قائد الوحدات المساندة وعدد من كبار ضباط وقادة الوحدات المساندة على الفعاليات والأنشطة التي يتضمنها المهرجان.

وشاهد سموه فعاليات المسابقات الجارية في ميدان رماية الصحون وتابع العديد من المسابقات الخاصة بالأطفال من الجنسين في رماية البندقية وبندقية السكتون ثم اطلع في ميدان رماية القوس على عدد من المسابقات في خيمة رماية السهام.