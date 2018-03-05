محمد بن زايد يستقبل وزراء داخلية وممثلي دول التحالف الأمني الدولي

الشارقة 24 – وام:

التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في مجلس قصر البحر اليوم الإثنين، وزراء داخلية وممثلي دول التحالف الأمني الدولي الذين يعقدون اجتماعاً في أبوظبي يرافقهم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.

ورحب سموه بوزراء الداخلية والوفود المشاركة وتمنى لهم التوفيق والنجاح، وتبادل معهم الأحاديث حول مهام ودور التحالف في التنسيق والتشاور للتصدي ومكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود وتدابير الوقاية منها.

تم خلال اللقاء، استعراض فرص التعاون في المجالات الشرطية والأمنية والاستفادة من التجارب وتبادل الخبرات والمعلومات بغية الإسهام في السلام العالمي وأمن شعوب العالم كافة.

حضر مجلس قصر البحر سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وسمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين، وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة، و معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح.

ويضم التحالف كلا من دولة الإمارات العربية المتحدة، وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا والسنغال ومملكة البحرين والمملكة المغربية وسنغافورة، ويركز على تعزيز أمن وسلامة الدول الأعضاء بما يتوافق مع مصالحها وتوحيد المفاهيم الأمنية والشرطية والتنسيق المشترك حيال الخبرات المتبادلة بالأمن والجرائم، إلى جانب تبادل الآراء والمشورة بين هذه الدول حول مكافحة الجريمة المنظمة.