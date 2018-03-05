هيا بنت الحسين تفتتح معرض ومؤتمر دبي الدولي للإغاثة "ديهاد "

الشارقة 24 – وام:

برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وتحت شعار "الاستدامة في العمل الإغاثي: وضع الاستراتيجيات والمنهجيات والموارد المثلى لمواجهة التحديات الإنسانية العالمية في السنوات المقبلة"، افتتحت اليوم الإثنين، حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، سمو الأميرة هيا بنت الحسين سفيرة الأمم المتحدة للسلام ورئيسة المدينة العالمية للخدمات الإنسانية، الدورة الـ 15 من معرض ومؤتمر دبي الدولي للإغاثة والتطوير "ديهاد"، المقام في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض.

وألقت سمو الأميرة هيا بنت الحسين، الكلمة الافتتاحية للمؤتمر بحضور حشد من الشخصيات البارزة وكبار المسؤولين في مجال العمل الإنساني، كما تفقدت سموها عدداً من الأجنحة المشاركة ضمن المعرض، وتعرفت على أنشطة وجهود مجموعة من الهيئات ومنظمات المساعدات الإنسانية المحلية والعالمية المشاركة في الحدث.

ويناقش مؤتمر ومعرض " ديهاد " هذا العام أبرز المواضيع التي تتعلق بأهمية الاستدامة في العمل الإغاثي ويتطرق للمنهجيات المبتكرة للإغاثة وتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة الأزمات وموضوع الإغاثة والموارد اللازمة " مدى توفرها ومدى توقعها وتحديد الأولويات " وأهمية الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة.

وفي الكلمة التي ألقاها نيابة عن سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، قال سعادة الدكتور حمدان مسلم المزروعي رئيس مجلس ادارة هيئة الهلال الأحمر خلال حفل الافتتاح: "لقد أصبح معرض ومؤتمر "ديهاد" منبراً حيوياً لإطلاق المبادرات الخلاقة لصون الكرامة الإنسانية وعلامة فارقة في تعزيز مسيرة العمل الإنساني والإغاثي عالمياً وامتداداً لهذا النهج تبذل دولة الإمارات بتوجيهات كريمة من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة جهوداً مكثفة لتعزيز رسالتها الإنسانية والإيفاء بمسؤولياتها الاجتماعية والأخلاقية على الوجه الأفضل تجاه شعوب العالم التي ترزح تحت وطأة المعاناة ".

يذكر أن معرض ومؤتمر دبي الدولي للإغاثة والتطوير، تنظمه مؤسسة إندكس لتنظيم المؤتمرات والمعارض عضو في إندكس القابضة، وبرعاية مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية، والأمم المتحدة وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، ومنظمة المؤتمر الإسلامي المدينة العالمية للخدمات الإنسانية، ومنظمة التعاون الإسلامي والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي بالإضافة إلى دبي للعطاء.