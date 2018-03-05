محمد بن زايد يقلد عدداً من أبطال القوات المسلحــة "وسام الشجاعة"

الشارقة 24 – وام:

قلد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم الإثنين، في مجلس قصر البحر عدداً من أبطال القوات المسلحة "وسام الشجاعة"، و ذلك لمواقفهم البطولية خلال أداء عملهم في عملية "إعادة الأمل" في اليمن.

وأعرب سموه عن اعتزازه وفخره بأبطال الإمارات حماة الوطن على ما يقدمونه لوطنهم وشعبهم من مواقف بطولية وأعمال مشرفة تعكس قيمهم الأصيلة في الشجاعة والعطاء والإخلاص والتفاني، داعياً الله عز وجل أن يديم العز والأمن لوطننا في ظل قيادته الحكيمة، وأن يحفظ أبناءنا سالمين وأن يمن بالشفاء على المصابين منهم وأن يتغمد شهداءنا الأبرار بواسع رحمته وأن يسكنهم فسيح جناته.

وقد قلد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بحضور معالي الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي رئيس أركان القوات المسلحة "وسام الشجاعة" لكل من المقدم ركن عـــزان سيف حامــد الطنيجي، و الرائــد سـعيد عبــدالله مبـارك المحرمي، و الرائــد جمعة محمد حمدان المنصوري، و الرقيب إبـراهـيـم عـبيــد مــحمــد الـخـالـــدي، و علـــي حمــــد عبـــدالله الحفيتــي، ومعضد عيسى بن عبلان المزروعي و عـارف صالح سـليم المنهالــي، و نــاصر عامــر محمـــد الكثـــيري، و مطيــع بخيـت صالـح المنهالـــي، و محمــد سالـم مبخوت الراشـــدي.

حضر مجلس قصر البحر سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وسمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين، وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح.