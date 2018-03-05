محمد بن زايد يستقبل أبطال منتخب الجوجيتسو للشباب والناشئين

محمد بن زايد آل نهيان في لقطة تذكارية مع أبطال منتخب الجوجيتسو

الشارقة 24 – وام:

التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أبطال منتخب الجوجيتسو المتوجين بألقاب بطولة العالم للجوجيتسو للشباب والناشئين، يرافقهم سعادة عبدالمنعم الهاشمي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي للجوجيتسو.

وهنأ سموه الأبطال الناشئين والشباب الذين حققوا نتائج مشرفة في هذه البطولة، وتمنى لهم المزيد من الألقاب الإقليمية والعالمية، والمحافظة على المستوى الطيب الذي وصلوا إليه وتعزيز حضورهم في البطولات المقبلة بمهارات وفنون جديدة.

وأعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، عن شكره وتقديره لجميع المؤسسات الداعمة والراعية لرياضة الجوجيتسو والتي كان لها الأثر الايجابي في تقدم وتميز رياضة الجوجيتسو وتطورها في دولة الإمارات العربية المتحدة.

من جانبهم، عبر اللاعبون عن سعادتهم بلقاء صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مؤكدين أن هذه النتائج تحققت بفضل من الله عز وجل ثم بدعم ورعاية قيادة الإمارات للرياضة عموماً ورياضة الجوجيتسو بشكل خاص، وعاهدوا سموه على المضي قدماً على طريق التميز وتطوير المهارات والقدرات والريادة الإقليمية والعالمية ومواصلة إحراز الألقاب العالمية.

جدير بالذكر، أن منتخبنا الوطني كان قد فاز بـ 31 ميدالية ملونة 9 ذهبيات و7 فضيات و15 برونزية بمنافسات بطولة العالم للشباب والناشئين، التي تعتبر واحدة من أقوى المنافسات العالمية على مستوى رياضة الجوجيتسو ضمن أجندة الاتحاد الدولي للجوجيتسو.