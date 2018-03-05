حاكم الفجيرة يستقبل الرئيس التنفيذي لمجموعة ثومبي الطبية

الشارقة 24 – وام:

التقى صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة في قصر سموه بالرميلة اليوم الإثنين، الدكتور محي الدين ثومبي الرئيس التنفيذي لمجموعة ثومبي الطبية، وهنأه بحصول مستشفى ثومبي في الفجيرة على جائزة الشيخ خليفة للتميز.

واستمع سموه لشرح موجز عن أحدث التقنيات والأجهزة الطبية المتوفرة في المستشفى وخدمات الرعاية الصحية فيه، وحث سموه على بذل مزيد من الجهد لتحقيق الأجندة الوطنية لرؤية ال إمارات2021 نحو توفير نظام رعاية صحية بمعايير دولية.

وتوجه الرئيس التنفيذي لمجموعة ثومبي الطبية، بجزيل الشكر إلى صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، على اهتمام وحرص سموه على دعم القطاع الصحي، وتوفير الخدمات الطبية إلى جميع أبناء الإمارة.