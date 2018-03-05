رسالة لرئيس الدولة من أمير الكويت تسلمها محمد بن زايد

الشارقة 24 – وام:

تسلم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لدى استقباله اليوم الإثنين، في مجلس قصر البحر مبعوث أمير الكويت الشيخ محمد العبد الله المبارك الصباح، نائب وزير شؤون الديوان الأميري، رسالة خطية لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، من أخيه صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة تتعلق بالعلاقات الأخوية التي تربط البلدين الشقيقين.

ونقل الشيخ محمد العبد الله المبارك الصباح خلال اللقاء، تحيات صاحب السمو أمير الكويت لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، "حفظه الله" وتمنياته لدولة الإمارات العربية المتحدة وشعبها كل التقدم والعزة والرخاء، إلى جانب شكر الشعب الكويتي لسموه على المشاركة الفعالة لدولة الإمارات العربية المتحدة في احتفالات دولة الكويت بأعيادها الوطنية على المستويين الرسمي والشعبي.

من جانبه، حمل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مبعوث أمير الكويت تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، "حفظه الله"، وتحياته لصاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وتمنياتهما لدولة الكويت وشعبها الشقيق كل ازدهار وتطور وعزة ورفعة.

جرى خلال اللقاء، بحث العلاقات الأخوية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة، بما يحقق المصالح المشتركة في ظل الروابط الاخوية الراسخة والعلاقات التاريخية المتينة المتجذرة وأواصر التعاون الوثيق بين البلدين.

حضر مجلس قصر البحر سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وسمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين، وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح.