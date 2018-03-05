محمد بن راشد يزور جزيرة "بلو واترز" قبالة شاطئ "جميرا"

الشارقة 24 – وام:

قام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، الإثنين، بزيارة جزيرة "بلو واترز" المشروع متعدد الاستخدامات التابع لـ "مراس القابضة" والواقع قبالة شاطئ "جميرا بييتش رزيدنس" والذي يضم منشآت فندقية وسكنية ومرافق خدمية وترفيهية عالمية المستوى بإجمالي استثمارات 6 مليارات درهم.

وأكد سموه خلال الزيارة على قيمة مشاريع التطوير النوعية التي يجري تنفيذها في دبي، ومختلف ربوع دولة الإمارات، بما لها من أثر في ترسيخ الموقع الرائد الذي وصلت إليه دولتنا كقبلة سياحية واستثمارية من الطراز الأول على المستوى العالمي، في الوقت الذي يلقي فيه السائح والمستثمر كل الترحاب والدعم في إطار رؤية تسعى إلى تحقيق الريادة المطلقة في إسعاد الناس وضمان راحتهم بنوعية حياة هي الأفضل ببنية أساسية وتشريعية تراعي أرقى المعايير العالمية.