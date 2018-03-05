مريم المهيري: بيع أولى دفعات إنتاج "مفقس الأبحاث البحرية" خلال مارس

الشارقة 24 – وام:

أكدت معالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري، وزيرة دولة، أن مبادرة "مفقس مركز الشيخ خليفة للأبحاث البحرية" ستساهم في تحقيق القيمة المضافة لجميع المعنيين بقطاع الاستزراع السمكي، معلنة أن عمليات بيع أولى دفعات الإنتاج "المفقس" ستتم خلال الشهر الجاري.

ونبهت معاليها إلى أهمية قطاع الاستزراع الأحياء المائية بمنظومة الأمن الغذائي المستقبلي بالدولة، مشيرة إلى إسهام مركز الشيخ خليفة للأبحاث البحرية في تنويع الإنتاج الوطني الغذائي، من خلال الاطلاع على متطلبات المستهلك وتوفيرها بأفضل الطرق المستدامة وبالشراكة مع القطاع الخاص.

جاء ذلك بمناسبة زيارة وفد من جمهورية جنوب أفريقيا لـ "مفقس مركز الشيخ خليفة للأبحاث البحرية"، للاطلاع على أفضل الممارسات المطبقة في تشييد وتشغيل منشآت الاستزراع السمكي، حيث ترأس الوفد سعادة ساكي فان دير وال القنصل الاقتصادي في القنصلية العامة لجمهورية جنوب أفريقيا في الدولة، وعضوية العديد من الخبراء الاقتصاديين المختصين في الاستزراع السمكي.