"دستورية الوطني" تناقش موضوع "سياسة وزارة العدل" بشأن مهنة المحاماة

الشارقة 24 – وام:

ناقشت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون بالمجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الذي عقدته الإثنين، بمقر الأمانة العامة بدبي، برئاسة سعادة الشيخ محمد بن عبد الله النعيمي رئيس اللجنة، خطة عملها بشأن موضوع "سياسة وزارة العدل في شأن مهنة المحاماة" والتي تتضمن القيام بزيارات ميدانية، وعقد لقاءات مع المعنيين وذوي الخبرة والاختصاص.

حضر الاجتماع أعضاء اللجنة سعادة كل من جاسم النقبي مقرر اللجنة، ومحمـد علـي الكمالي، وأحمد الحمودي.

وقال سعادة جاسم النقبي مقرر اللجنة، إنه تم استعراض خطة عمل اللجنة بشأن موضوع سياسة وزارة العدل في شأن مهنة المحاماة، وتم اعتماد الخطة والتي تضمنت زيارة ميدانية إلى معهد التدريب القضائي للوقوف على آلية اعداد وتأهيل المحامين ودعوة جمعية الإمارات للمحاميين والقانونيين لحضور الاجتماعات، إضافة إلى عقد لقاءات مع الجهات المعنية بموضوع سياسة وزارة العدل في شان مهنة المحاماة.

كما قررت اللجنة دعوة ممثلي وزارة العدل، وممثلي الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية لاجتماع اللجنة لمناقشة الموضوع.