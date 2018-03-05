سيف بن زايد يترأس اجتماعاً لوزراء داخلية التحالف الأمني الدولي

الشارقة 24 – وام:

ترأس الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، الإثنين، في أرض المعارض بأبوظبي، اجتماعاً لوزراء داخلية دول التحالف الأمني الدولي الذي يضم كلاً من دولة الإمارات العربية المتحدة وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا والسنغال ومملكة البحرين والمملكة المغربية إلى جانب جمهورية سنغافورة التي انضمت اليوم رسمياً لهذا التحالف الدولي.

حضر الاجتماع.. معالي الفريق الركن الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية البحريني، وكاسيفاسوانثان شانموقام وزير الشؤون الداخلية والقانون بجمهورية سنغافورة، ومامودو ديوب وكيل وزارة الداخلية السنغالي، وممثلو وزراء داخلية دول التحالف الأمني الدولي والمسؤولين الأمنيين والشرطيين فيها وعدد من ضباط وزارة الداخلية.

واستمع أصحاب السمو والمعالي لموجز حول مستجدات التحالف لعام 2017 حيث تم اعتماد المشاريع التي قدمت من الفريق الفني للتحالف والتي تهتم بتعزيز التعاون وترسيخ العلاقات في مجالات الحماية من المخاطر الإلكترونية وسبل تعزيز الوقاية الاستباقية من جرائم التطرف والإرهاب العابر للدول.. إلى جانب تبادل الآراء والمشورة بين هذه الدول حول مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود وتدابير الوقاية منها وإدارة ومراقبة الحدود والمنافذ مع ضمان العمل لكل دولة في نطاق تشريعاتها وقوانينها المحلية.

كما دشن وزير الشؤون الداخلية والقانون في جمهورية سنغافورة، بحضور الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان والضيوف الموقع الإلكتروني للتحالف والذي نفذته الأمانة العامة.. ثم اطلع الحضور على معرض صور لعدد من نشاطات التحالف منذ تأسيسه.

كما تم اعتماد خارطة طريق للعام 2018 لعدد من الموضوعات والمحاور والمشاريع الحيوية الدولية التي تعمل عليها الفرق الفنية المتخصصة من دول التحالف وتستهدف في مجملها تعزيز أمن وسلامة الدول الأعضاء بما يتوافق مع مصالحها وتوحيد المفاهيم الأمنية والشرطية والتنسيق المشترك حيال الخبرات المتبادلة بالأمن والجرائم.

يشار إلى أن التحالف الأمني الدولي الذي أعلن في العاصمة أبوظبي فبراير2017 يعد بمثابة مجموعة عمل دولية لمواجهة الجريمة المنظمة والعابرة للقارات ويهدف إلى العمل المشترك لمواجهة الجريمة المنظمة والعابرة للقارات بمختلف أشكالها وتطوير سبل الوقاية منها واستدامة الأمن والاستقرار لتلك الدول وبما يعزز فرص التعاون في المجالات الشرطية والأمنية والاستفادة من التجارب وتبادل الخبرات والمعلومات، بغية الإسهام في السلام العالمي وأمن شعوب العالم كافة.