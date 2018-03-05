البواردي ورئيس الأركان الباكستاني يستعرضان التعاون الاستراتيجي

الشارقة 24 – وام:

استقبل معالي محمد بن أحمد البواردي وزير دولة لشؤون الدفاع، في مكتبه بمقر وزارة الدفاع بأبوظبي، الإثنين، الفريق أول زبير محمود حيات رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الباكستانية والوفد المرافق له.

وتناول اللقاء الذي حضره سعادة مطر سالم الظاهري وكيل وزارة الدفاع، علاقات التعاون والشراكة الاستراتيجية المتميزة القائمة بين دولة الإمارات وجمهورية باكستان الإسلامية وما تحظى به هذه العلاقات من دعم قيادتي وحكومتي البلدين والشعبين الصديقين وسبل تعزيزها وتطويرها.

كما استعرض الطرفان مجالات التنسيق والتعاون الاستراتيجي في عدد من المجالات وآخر المستجدات والتطورات.

حضر اللقاء.. سعادة معظم أحمد خان سفير جمهورية باكستان الإسلامية لدى الدولة وعدد من كبار ضباط ومسؤولي وزارة الدفاع.