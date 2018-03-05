أجواء صحوة في الإمارات غداً الثلاثاء

الشارقة 24 – وام:

توقع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون الطقس غداً الثلاثاء، صحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام ومغبراً أحياناً مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة.. فيما ستكون الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام وتزداد الرطوبة النسبية خلال الليل والصباح الباكر على بعض المناطق الساحلية والداخلية ويحتمل تشكل بعض الضباب الخفيف شمالاً.

وقال المركز الوطني للأرصاد: إن حركة الرياح ستكون جنوبية غربية – شمالية غربية / 15 – 28 / 32 كم / ساعة بوجه عام.

ونوه إلى أن الخليج العربي سيكون خفيفاً إلى متوسط الموج.. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 16:12 والثاني عند الساعة 04:30 والجزر الأول عند الساعة 09:56 والثاني عند الساعة 22:05.