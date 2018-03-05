سيف بن زايد يكرم فرق عمل "شهر الإمارات للابتكار "

الشارقة 24 – وام:

كرّم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، فرق العمل التي أشرفت على فعاليات شهر الإمارات للابتكار، الذي نظمته حكومة دولة الإمارات في شهر فبراير الماضي، في كافة إمارات الدولة، وشكل مناسبة وطنية استثنائية استقطبت المبتكرين والجهات الحكومية والقطاع الخاص، والمؤسسات الأكاديمية والتعليمية والأفراد من جميع فئات المجتمع.

حضر حفل التكريم، الذي أقيم الأحد، للاحتفاء بالإنجازات التي تم تحقيقها خلال شهر الإمارات للابتكار، معالي عبيد بن حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة، ومعالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين، ومعالي حصة بنت عيسى بو حميد وزيرة تنمية المجتمع، ومعالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للسعادة وجودة الحياة، ومعالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري وزيرة دولة، ومعالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة دولة، ومعالي عمر بن سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي.

كما حضر الحفل عدد من الأمناء العامين وأعضاء المجالس التنفيذية ومدراء الدوائر المحلية والفرق التنسيقية في الإمارات، ونحو 300 من المبتكرين والشركاء والرعاة من القطاعين الحكومي والخاص، والمنظمين والمهتمين بالابتكار في الدولة.