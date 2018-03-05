سيف بن زايد يفتتح مؤتمر "الإمارات الدولي للأمن ودرء المخاطر 2018"

الشارقة 24 – وام:

افتتح الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، في أرض المعارض بأبوظبي، مؤتمر الإمارات الدولي للأمن الوطني ودرء المخاطر 2018، تحت عنوان "التسامح والوسطية والحوار في مواجهة التطرف".

ودشن سموه مبادرة "الإمارات أرض التسامح" والتي أطلقتها وزارة الداخلية بالتعاون مع الأرشيف الوطني بوزارة شؤون الرئاسة تقديراً وعرفاناً لما قدمه مؤسس الدولة "المغفور له بإذن الله تعالى" الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان " طيب الله ثراه" ودوره في بناء الدولة وتأسيس نهضتها.

كما دشن سمو وزير الداخلية مبادرة "#علمني_زايد" الرقمية التي تتيح التعبير الإلكتروني عن حب القائد المؤسس "طيب الله ثراه".

حضر الافتتاح معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح، والدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والفريق سيف عبد الله الشعفار وكيل وزارة الداخلية، ومعالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي، واللواء الركن خليفة حارب الخييلي رئيس مجلس التطوير المؤسسي بالوزارة ، واللواء محمد العوضي المنهالي من مكتب مستشاري سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، واللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي المفتش العام بالوزارة، واللواء سالم علي مبارك الشامسي وكيل وزارة الداخلية المساعد للموارد والخدمات المساندة بالإنابة، واللواء عبد العزيز مكتوم الشريفي المدير العام للأمن الوقائي بالوزارة، والقادة العامون للشرطة بالدولة وعدد كبير من ضباط الوزارة ومن ضيوف المؤتمر الدوليين ومن كبار مسؤولي الجهات الحكومية.

ويناقش المؤتمر الذي تستمر فعالياته حتى مساء غد "الثلاثاء" المفاهيم والتحديات والاستراتيجيات المتعلقة بمكافحة التطرف، عن طريق اعتماد منهجيات التسامح والوسطية والحوار، للوصول إلى رؤى وتوصيات، تسهم في تجفيف منابعه المختلفة، وبناء جبهة داخلية صلبة ومتماسكة، قادرة على تحصين المجتمع ضد محاولات جماعات التطرف والإرهاب لاختراق نسيجه المتماسك.

ويشارك في المؤتمر كوكبة من المسؤولين الحكوميين وصناع القرار والسياسات، والأكاديميين والخبراء، وممثلين عن المنظمات الحكومية وغير الحكومية، ويمثل المؤتمر من خلال محاوره النقاشية وجلساته الحوارية وورشه المصاحبة، حلقة وصل ونقطة اتصال وتفاعل بين مختلف الفئات والشرائح من صناع قرار وسياسات ومنظمات حكومية وغير حكومية وصولاً إلى الافراد.