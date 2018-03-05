نهيان بن مبارك: التعايش السلمي في الإمارات ساهم في نجاحها

الشارقة 24 – وام:

أكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح، أن تجربة الإمارات الناجحة، هي دليل واضح على تعاملها الذكي، مع ظاهرة التنوع والتعددية في السكان، وانتشار التسامح والتعايش السلمي في المجتمع، يسهم في نجاح الدولة وتحقيق السلام والرخاء في كافة ربوعها وفي الوقت نفسه، نرى أن المجتمعات غير القادرة، على التأقلم مع ظاهرة، التنوع والتعددية، هي مجتمعات قد تعاني من انتشار العنف والتشدد والإرهاب، ومن الاستخدام الواضح لأية فروق أو اختلافات دينية أو عرقية، من أجل خلق الصراعات والنزاعات، داخل الوطن الواحد، أو تصديرها عبر الحدود والأوطان.

واستعرض معاليه في ورقة قدمها بعنوان "الإمارات كنموذج رائد في نشر التسامح وتعزيز ثقافة الحوار" خلال الجلسة الرئيسية في "مؤتمر الإمارات الدولي للأمن الوطني ودرء المخاطر 2018" تحت عنوان "التسامح والوسطية والحوار في مواجهة التطرف" جهود الدولة في تعزيز قيم التسامح والمساوة والعدل.

وأعلن معاليه عن مبادرة جمعية الإمارات للتسامح، مؤكداً أن انعقاد هذا المؤتمر يجسد اهتمام الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، بكافة القضايا والأمور التي تؤثر في الأمن والأمان والسلام والاستقرار للفرد والمجتمع، على حد سواء والذي يقدره الجميع، معرباً عن شكره لسموه لرعايته لهذا المؤتمر، وحرصه الكبير على نجاحه، وتحقيق الفائدة المرجوة منه، وذلك امتداداً لجهود سموه الوطنية المخلصة، في خدمة المجتمع والإنسان، وتأكيده القوي دوماً على أهمية تشكيل مسيرة الوطن والعالم، على أسس متينة في الحاضر والمستقبل على السواء.