"الهلال" يوزع 3000 سلة غذائية على أهالي قرى مديرية الصلو اليمنية

الشارقة 24 – وام:

تواصل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي تنفيذ الحملات الإنسانية والإغاثية بهدف تحسين الحياة المعيشية للأشقاء في اليمن ومساعدتهم على تجاوز الظروف المعيشية الصعبة التي فرضها حصار مليشيات الحوثي الإيرانية.

ووزعت فرق الهلال الأحمر 3 آلاف سلة غذائية إضافة إلى السلع الأساسية على أهالي مديرية الصلو التابعة لمحافظة تعز، ضمن الدعم الإماراتي المستمر لليمن وحملة المساعدات الإغاثية للأشقاء والتي استهدفت 18 قرية تابعة لمديرية الصلو وهم "الشرف والعقيبة والوادي والعتم وذي عسق والحود واعماق ومعبران والثدل والبطنه والصيار والجمر والعقار والصيرتين والمقاطرة والمثافي وبيت القاضي وقشافر.

وأسفر توزيع السلال الغذائية والسلع الأساسية على أهالي القرى التابعة إلى مديرية الصلو عن عودة الحياة الطبيعية إضافة إلى تطبيع الأوضاع وتحسين الخدمات المقدمة للأشقاء في وقت تعاني فيه معظم الأسر معوقات اقتصادية نتيجة الممارسات الإرهابية لمليشيات الحوثي الإيرانية والأوضاع الإنسانية الصعبة التي تمر بها اليمن.

وقال المهندس جمعة عبد الله المزروعي رئيس فريق الهلال الأحمر بعدن في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام": إن الدعم الإماراتي لليمن يأتي في إطار حرص وتوجيهات القيادة الرشيدة للوقوف بجوار الأشقاء ومساعدتهم على تجاوز الظروف الصعبة التي تواجههم حيث كثف الهلال من تقديم كافة أنواع الدعم لليمن على المستويات الإنسانية والإغاثية والتنموية في سبيل توفير سبل المعيشة الحسنة للأبناء الشعب اليمني ورفع المعاناة عنهم.

ومن جانبهم.. أشاد أهالي القرى التابعة إلى مديرية الصلو بدور الهلال الأحمر الإماراتي في إغاثة السكان الذين يعانون أوضاع إنسانية صعبة.. كما أعربوا عن شكرهم وتقديرهم إلى دولة الإمارات على دعمها للأسر اليمنية والذي يأتي استمرارا لنهج الخير المتأصل في نفوس أبناء الإمارات الأوفياء ومساعدتهم أشقائهم.