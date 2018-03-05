رئيس الأركان الباكستاني يزور واحة الكرامة

الشارقة 24 – وام:

قام الفريق أول زبير محمود حيات رئيس أركان القوات المسلحة الباكستانية، الإثنين، بزيارة واحة الكرامة المعلم الوطني والحضاري الذي أقيم تخليداً لبطولات شهداء الإمارات وتضحياتهم في سبيل الدفاع عن الوطن وحماية مكتسباته ومنجزاته.

رافق رئيس أركان القوات المسلحة الباكستانية أثناء الزيارة.. الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان مدير مكتب شؤون أسر الشهداء بديوان ولي عهد أبوظبي.

وبدأت الزيارة باستعراض مراسم حرس الشرف.. ثم قام رئيس الأركان الباكستاني بوضع إكليلاً من الزهور أمام نصب الشهيد الذي يتكون من 31 لوحاً من ألواح الألمنيوم الضخمة يستند كل منها على الآخر كرمز للوحدة والتكاتف والتضامن في مشهد يعبر عن أسمى معاني الوحدة والتلاحم بين القيادة والشعب والجنود البواسل.

وتجول حيات في أرجاء واحة الكرامة حيث اطلع على ميدان الفخر واستمع إلى شرح من الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان حول أهم عناصر الواحة وما تتضمنه من رموز ودلالات وطنية جليلة.

وفي نهاية الزيارة.. سجل رئيس الأركان الباكستاني كلمة في سجل الشرف عبر فيها عن تقديره لأبطال الإمارات البواسل.