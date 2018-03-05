سفير الدولة يبحث التعاون مع مسؤولين في كازاخستان

الشارقة 24 – وام:

بحث سعادة الدكتور محمد أحمد بن سلطان الجابر سفير الدولة لدى جمهورية كازاخستان، وأسكار مامين النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء في كازاخستان، سبل دعم وتعزيز علاقات التعاون القائمة بين دولة الإمارات وجمهورية كازاخستان في شتى المجالات.

وأشار الجانبان خلال اللقاء إلى حرص قيادتي البلدين على دفع العلاقات المتميزة التي تربط بين بلديهما إلى آفاق أرحب لما فيه مصلحة الشعبين الصديقين.

كما التقى سعادة الدكتور محمد أحمد الجابر، بيبيت أتامكولوف وزير الصناعات العسكرية والفضاء في كازاخستان، حيث بحثا سبل تعزيز التعاون بين الإمارات وكازاخستان في مجال الصناعات العسكرية إضافة إلى المسائل الأخرى ذات الاهتمام المشترك.