عمار النعيمي يشهد حفل تخريج منتسبي "عجمان لإعداد القادة"

الشارقة 24 – وام:

أكد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، أهمية إعداد الكوادر الوطنية الشابة التي يمكنها مواكبة العصر ورسم ملامح المستقبل بمعرفة علمية وطموح بلا حدود.

وأوضح سموه، أن الدولة بكوادرها البشرية المواطنة تسعى دائماً نحو تحقيق المزيد من النجاحات في مختلف المجالات والميادين وتعمل على التخطيط الاستراتيجي الفاعل الذي يمكننا من تحقيق طموحاتنا.

جاء ذلك خلال حضور سموه حفل تخريج الدفعة الثانية من برنامج عجمان لإعداد القادة، الذي تنظمه وتشرف عليه الموارد البشرية المركزية في عجمان بقاعة الإمارات للضيافة، حيث ضم البرنامج 46 خريجاً.

واستهدف البرنامج الذي استمر عامين فئة القيادات من كوادر الدوائر الحكومية لتحقيق رؤية عجمان في تأهيل قيادات مواطنة والارتقاء بقدراتهم ومهاراتهم القيادية بناء على أفضل الممارسات في مختلف المجالات وزيادة فرص المشاركة والتدريب وتمكين الخريجين لتولي الوظائف القيادية وإتاحة الفرص لهم للاطلاع على أفضل الممارسات العالمية بشكل عام والممارسات الحكومية في الدولة بشكل خاص.

حضر حفل التخرج، الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط، ومعالي عمر بن سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي، وسعادة خلفان بالهول الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، وسعادة اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي قائد عام شرطة عجمان، وعدد من رؤساء ومدراء الدوائر الحكومية وكبار المسؤولين.