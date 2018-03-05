الهاملي يفتتح أول مركز على مستوى الدولة للعمل عن بعد في خورفكان

الشارقة 24 – وام:

افتتح معالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين أول مركز على مستوى الدولة للعمل عن بعد في مركز سعادة المتعاملين التابع للوزارة في خورفكان، يأتي ذلك تنفيذاً لمذكرة تفاهم وقعتها الوزارة مع بنك الإمارات دبي الوطني توظفت بموجبها 10 مواطنات يعملن على إنجاز معاملات المتعاملين مع "الإمارات الإسلامي" إلكترونياً من خلال المركز الذي قامت الوزارة بتجهيزه كاملاً.

وهنأ معاليه المواطنات الحاصلات على فرص العمل بعد أن اجتزن المقابلات الوظيفية التي أجريت لهن بكفاءة واقتدار، داعياً إياهن إلى إثبات جدارتهن في عملهن وتطوير مهارتهن بما يمكنهن من التدرج والتفوق الوظيفي.

وأكد على الشراكة الاستراتيجية بين الوزارة والبنك والتي أثمرت عن مذكرة التفاهم التي تعتبر نموذجاً لتكامل الأدوار بين مختلف الجهات للمساهمة في التحاق الموارد البشرية الوطنية بالوظائف المتوافرة في سوق العمل والاستمرار فيها.

جاء ذلك خلال لقائه المواطنات العاملات في المركز عقب افتتاحه مؤخراً بحضور سيف السويدي وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لشؤون الموارد البشرية وعدد من المسؤولين والمعنيين في الوزارة.

وأوضح معالي ناصر بن ثاني الهاملي أن افتتاح المركز جاء في إطار مبادرة "التوظيف المبتكر" والتي تعتبر من بين حزمة المبادرات الخاصة بتسريع وتعزيز توظيف المواطنين والمواطنات بما يتوافق والمنهجية الجديدة التي تبنتها الوزارة للتعامل مع ملف التوطين بما يلبي تطلعات وتوجيهات القيادة الرشيدة.