عمار النعيمي يطلع على الخطط والمبادرات المستقبلية لوزارة الذكاء الاصطناعي

الشارقة 24 – وام:

اطلع سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان على خطط واستراتيجية وزارة الذكاء الاصطناعي وتفاصيل سياسة الدولة في هذا المجال والتي تضم محاور عدة منها استقطاب أفضل الشركات بهذا المجال وكيفية توفير البيانات الحكومية في الدولة بشكل لا يمس خصوصية الفرد والعمل على تجارب تمس حياة المواطن بشكل إيجابي وتساعد على تطوير الخدمات وتوفير كادر إماراتي قادر على قيادة الثورة الرقمية.

جاء ذلك خلال استقبال سموه بمكتبه في ديوان الحاكم، الإثنين، معالي عمر بن سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي، يرافقه سعادة خلفان بالهول الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل وحضور راشد عبد الرحمن بن جبران السويدي مدير عام الموارد البشرية المركزية وسعادة أحمد إبراهيم الغملاسي رئيس مكتب سمو ولي العهد وسعادة يوسف النعيمي مدير عام إدارة التشريفات والضيافة وعدد من كبار المسؤولين.

واستمع سموه من معالي الوزير إلى أهمية دور الوزارة في التسريع بالخدمات الحكومية في مختلف إمارات الدولة فيما يخص تطبيق الذكاء الاصطناعي وتطور أنظمته والذي سيشكل استشراف مستقبل العمل الحكومي في القطاعات الحيوية الأكثر ارتباطا بحياة الإنسان وتحسين الخدمات وجودة الحياة، إضافة إلى بعض من برامج ومبادرات ومشاريع الوزارة التي ستنفذها خلال الفترة المستقبلية.

وأعرب سمو ولي عهد عجمان عن ثقته بقدرة أبناء الإمارات على وضع لمسات إضافية في مسيرة تطور أنظمة الذكاء الاصطناعي تشكل استشراف مستقبل العمل الحكومي في القطاعات الحيوية الأكثر ارتباطاً بحياة الإنسان، داعياً لضرورة مضاعفة العمل والتحضير بشكل جيد والتعاون الوثيق بين مختلف المؤسسات، لتحقيق النتائج المرجوة التي تليق بمكانة الدولة في هذا المجال.

وأكد سموه أن قيادتنا الرشيدة واعية باستشراف المستقبل وأدركت مبكراً الدور الذي يمكن أن يلعبه الذكاء الاصطناعي في التنمية مستقبلاً، مشيراً إلى ضرورة الاستفادة من استخدام تلك التقنيات التي يمكن أن تتجاوز الدولة من خلالها تحديات كل الصعوبات.

وأشار إلى أنه بوجود حكومة برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، الذي يؤمن بالمسرعات والاختراع والابتكار، سنصل إلى مبتغانا بأن تكون دولة الإمارات دائماً الأولى في كل الميادين.