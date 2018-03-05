"فريق شرطة أبوظبي للمغامرات" ينهي دورة المسير الجبلي

الشارقة 24 – وام:

بالتعاون مع القيادة العامة للقوات المسلحة، أنهى فريق القيادة العامة لشرطة أبوظبي لرياضات التحدي والمغامرة بنجاح "دورة مدربي المسير الجبلي التأسيسية".

وأكد العقيد محمد عبيد بوعلي مدير مركز التربية الرياضية الشرطية في قطاع الموارد البشرية حرص شرطة أبوظبي على تنمية مهارات منتسبيها في مختلف الرياضات ومن ضمنها رياضة التحدي والمغامرة التي تتميز بالشجاعة والحماسة لاجتياز أصعب التحديات بنجاح، إضافة إلى أنها أسلوب رياضي يتميز بالتشويق في تحدي المصاعب بصورة آمنة.

وأوضح أن هذه الرياضة تعمل على تنمية حس الاعتماد على الذات وتعزيز قيمة العمل الجماعي ضمن فريق واحد وتقوية روح العزيمة والإرادة.

من جهته قال الرائد ناصر محمد الدهماني رئيس قسم التدريب في مركز التربية الرياضية الشرطية إن "فريق شرطة أبوظبي للتحدي والمغامرة"، حقق عدة إنجازات متميزة في الموسم الرياضي الماضي، مشيراً إلى أن هذه الدورات التدريبية تأتي ضمن خطط المركز لتأهيل منتسبي الفريق ورفع كفاءتهم وفق أرقى المعايير التدريبية المعتمدة مما يمكن الفريق من خوض غمار أصعب البطولات الرياضية محلياً وإقليمياً ودولياً.

وأوضح أن منتسبي الفريق يتلقون تدريبات دورية على بطولات المغامرة والتحدي التي تتميز بالمتعة والتشويق وقد اجتاز العديد منهم المراحل المتقدمة في التدريبات والتي تؤهلهم لخوض أقوى البطولات في رياضة التحدي والمغامرة.