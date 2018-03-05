قافلة إغاثة إماراتية لسكان صحراء حضرموت

الشارقة 24 – وام:

سيرت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي قافلة مساعدات إنسانية، استجابة لاستغاثة عاجلة أطلقها الأهالي في عدد من المناطق الصحراوية والقرى النائية الواقعة في أطراف صحراء حضرموت.

تحتوي القافلة على خيام إيواءية تم توزيعها في مديريات "رماه وثمود والقف"، إحدى مديريات صحراء حضرموت، وذلك في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها دولة الإمارات وذراعها الإنساني هيئة الهلال الأحمر للتخفيف من تفاقم الأوضاع الإنسانية التي تعصف بسكان هذه المناطق في حضرموت، والذين أشادوا بسرعة استجابة هيئة الهلال وجهودها المبذولة في عملية الإغاثة المستمرة لأبناء حضرموت خصوصاً والشعب اليمني عموماً.

وقال عبد العزيز الجابري ممثل الهلال الأحمر، إن عمليات التوزيع تمت بموجب آلية عمل تتخذها الهيئة لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها، مؤكداً أن هذه الخيام شكلت دعماً مهما بالنسبة للأسر المحتاجة في مناطق الصحراوية في حضرموت.

وأكد أن هيئة الهلال الأحمر تجاوبت مبكراً مع النداءات الإنسانية التي تلقتها من سكان حضرموت، لتخفيف معاناتهم، بعد أن قامت بعمليات مسح مختلفة لمديريات وقرى عديدة لالتماس حوائج الناس وتحسين أحوالهم المعيشية.