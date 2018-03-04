حاملة الطائرات الأميركية "روزفلت" ترسو في ميناء جبل علي

الشارقة 24 – وام:



وصلت حاملة الطائرات "ثيودور روزفلت"، إلى ميناء جبل علي بدبي في زيارة قصيرة تمتد لأيام لراحة الطاقم والتزود بالمؤن، بعد أن قضت 3 أشهر في الخليج العربي، على ان تعود بعد قضاء وقت في الإمارات إلى الخليج العربي في ظل ما تقوم به من جهود لدعم عمليات مع دول التحالف للقضاء على تنظيم "داعش" الإرهابي.



واستعرضت باربرا ليف السفيرة الأميركية لدى الإمارات، العلاقات المتميزة بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأميركية في مجالات التعاون الدفاعي والعسكري، والمواضيع ذات الاهتمام المشترك والروابط التاريخية بين الدولتين، حيث إنه وخلال السنوات الخمس الماضية زار 130 ألف بحار أميركي الإمارات.



وأضافت أن الإمارات تعد من أهم حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة، كما أن التسامح هو من أهم مميزاتها حيث تجمع العديد من الثقافات.



وقد دعت سفارة الولايات المتحدة الأميركية وسائل الإعلام، في جولة داخل حاملة الطائرات "تيودور روزفلت" للاطلاع على قدراتها التسليحية، ومهامها الهجومية والدفاعية المضادة للغواصات، كما تم استعراض انطلاق المقاتلات وطائرات الإنذار المبكر.



وعبر الكابتن فريد غولدهامر، المدير التنفيذي لحاملة الطائرات "تيودور روزفلت" عن شكره لحفاوة الاستقبال في الإمارات وميناء جبل علي بدبي، والفرصة التي حصل عليها بحارة السفينة لزيارة كل من دبي وأبوظبي، وقد تطلعنا للعودة إلى الإمارات التي استمتعنا بزيارتها نهاية ديسمبر الماضي.



وأوضح أن الدور الذي تقوم به حاملة الطائرات "روزفلت" في الخليج يؤكد التزام الولايات المتحدة الأميركية بدعم الاستقرار في المنطقة والعالم وما يتعلق بالأمن البحري، بالإضافة إلى عمليات مكافحة القرصنة، مؤكداً في الوقت ذاته أن قوات التحالف الدولي لمحاربة "داعش" قد أحرزت تقدماً كبيراً في الفترة السابقة وأن جميع العمليات تكللت بالنجاح.