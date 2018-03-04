" التعليم والمعرفة" و"أبوظبي الرياضي" يعززان دور المدارس المجتمعية

الشارقة 24 – وام:



أبرمت دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي اليوم الأحد، مذكرة تفاهم مع مجلس أبوظبي الرياضي، بشأن الشراكة والتعاون لتنفيذ مشروع المدارس المجتمعية التابع للدائرة.



يأتي توقيع الاتفاقية انطلاقاً من تطلعات الدائرة لتعزيز الشراكات مع الجهات المتميزة في مختلف مجالات التنمية، والسعي المتواصل لتحقيق نظام تعليمي متكامل يدعم كافة جوانب الحياة، بما يحقق تأهيل جميع أفراد المجتمع للمشاركة الإيجابية في عملية التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة، ويسهم في تأسيس منصة تربوية ورياضية مثالية للطلبة والأجيال الناشئة.



وأكد الجانبان، حرصهما على استثمار "مشروع المدارس المجتمعية" وتعزيز دوره عبر توفير حزمة من الأنشطة الرياضية المتميزة بعدد من المراكز المجتمعية بالإمارة، بما من شأنه تعزيز دور هذا المشروع التربوي والرياضي للأسر والأجيال الناشئة على حد سواء.



حضر حفل توقيع مذكرة التفاهم معالي الدكتور مغير خميس الخييلي رئيس دائرة تنمية المجتمع، ومعالي اللواء محمد خلفان الرميثي القائد العام لشرطة أبوظبي، ومعالي الدكتور علي راشد النعيمي رئيس دائرة التعليم والمعرفة.



وتهدف مذكرة التفاهم التي وقعها سعادة الدكتور يوسف الشرياني وكيل دائرة التعليم والمعرفة بالإنابة، وعارف حمد العواني أمين عام مجلس أبو ظبي الرياضي إلى تأسيس شراكة بين الطرفين للتعاون في دعم مشروع المدارس المجتمعية وتنسيق جهودهما الرامية إلى التعاون في تنفيذ المشروع، والاتفاق على المبادئ الأساسية للعمل المشترك بين الطرفين بما يحقق الأهداف المرجوة من المشروع، إضافة إلى وضع برامج وأنشطة مختلفة تخدم المشروع وتوفير بيئة آمنه للمجتمع لاستخدام المنشآت المدرسية بعد الدوام المدرسي.