القوات المسلحة تكرم "أم الإمارات" والشركاء الداعمين لحملة "جسدك أمانة "

الشارقة 24 – وام:



قامت القيادة العامة للقوات المسلحة، بتكريم "أم الإمارات" سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة لدعم سموها لحملة المبادرة الوطنية "جسدك أمانة" التي أطلقتها القيادة العامة للقوات المسلحة برعاية هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية.



جاء ذلك، خلال تكريم اللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون ال نهيان، رئيس هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية للرعاة والشركاء الاستراتيجيين الداعمين لحملة المبادرة الوطنية "جسدك أمانة "، وذلك في الحفل الذي جرى اليوم الأحد في نادي ضباط القوات المسلحة.



وتم خلال الحفل، تسليم الدرع المقدم من القيادة العامة للقوات المسلحة إلى "أم الإمارات"، حيث قامت سعادة ريم الفلاسي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة باستلام الدرع الخاص بسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك.



وأعرب العميد الركن محمد سهيل النيادي، مدير التخطيط الاستراتيجي بهيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية عن شكره وتقديره لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك على جهودها ودعمها المتواصل لهذه الحملة الثقافية الصحية الوطنية وهي الشخصية الإماراتية البارزة في العمل الإنساني إقليمياً وعالمياً.



وأكد أن مثل هذه المبادرات الوطنية لم تكن لتنجح في تحقيق أهدافها، لولا التعاون والتنسيق المثمر والبناء بين القائمين عليها والرعاة الداعمين والشركاء الاستراتيجيين من المؤسسات في القطاعين الحكومي والخاص الذين قدموا الدعم انطلاقاً من حبهم لهذا الوطن وتجسيداً لمسؤوليتهم تجاه مجتمعهم ووطنهم، مما كان له عظيم الأثر في تحقيق الأهداف المنشودة من هذه المبادرة.



وأوضح أن برنامج الخدمة الوطنية لا يقتصر على إعداد شباب الوطن عسكرياً، وإنما يهدف الى رفع المستوى الصحي للشباب من خلال تشجيعهم على نمط الحياة الصحي ومحاربة السلوكيات الضارة التي اعتادوا عليه والعادات الغذائية الخاطئة التي تسببت في العديد من الأمراض المزمنة، ولذلك جاءت مبادرة جسدك أمانة برؤية واضحة هدفها تحقيق التكامل الصحي والوقائي لأفراد المجتمع مع استراتيجيات القطاع الصحي بالدولة.



واعتبر أن هذه المبادرة ساهمت في ترسيخ وتعزيز مفهوم الثقافة الصحية في المجتمع من خلال القضايا الصحية التي تناولتها والفعاليات التثقيفية التي تبنتها على مدار الشهور الماضية، والتي كان لها أثر واضح وملموس في رفع مستوى الوعي الصحي والغذائي والرياضي في المجتمع.



وقد شمل التكريم، كلا من المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، ومنظمة الصحة العالمية، ومدرسة الخدمة الوطنية لحرس الرئاسة "معسكر سيح حفيير"، ووزارة الصحة، ووقاية المجتمع، ووزارة التربية والتعليم.



من جهة أخرى، كرم المجلس الأعلى للأمومة والطفولة هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، فيما كرمت منظمة الصحة العالمية القيادة العامة للقوات المسلحة على تنظيم حملة جسدك أمانة وعلى دعمها برنامج الجاهزية البدنية.