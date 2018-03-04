"الداخلية" تحتفل باليوم العالمي للدفاع المدني

الشارقة 24 – وام:



تأكيداً على الدور الإنساني والحضاري لأجهزة الدفاع المدني في الحفاظ على أمن المجتمع وسلامته، احتفلت وزارة الداخلية باليوم العالمي للدفاع المدني، بتنظيم مؤتمر تحت شعار "الدفاع المدني والمؤسسات الوطنية ضد الكوارث"، تضمن جلسات نقاشية حول الإنجازات المحلية والعالمية للدفاع المدني.



وقال اللواء جاسم محمد المرزوقي، قائد عام الدفاع المدني في كلمته خلال الاحتفال، إن وزارة الداخلية ممثلة في القيادة العامة للدفاع المدني تحرص على ترسيخ معاني الوقاية والسلامة لدى جميع أفراد المجتمع، وتعمل وفق رؤية قيادتنا الرشيدة على تحسين جودة الحياة في الدولة وتوفير مناخ أمن خالي من المخاطر للحفاظ على الأرواح والممتلكات والمكتسبات الوطنية.



وأكد أن رفع درجة وعي المواطن والمقيم تجاه الإجراءات الواجب اتباعها للحفاظ على سلامتهم وممتلكاتهم هي أحد أهم عناصر الوقاية من مخاطر الحريق، كما أن الالتزام باشتراطات الوقاية والسلامة التي حددها الدفاع المدني في مختلف المواقع يعد العنصر الأهم لتفادي وقوع تلك الحوادث التي تهدد الأرواح والممتلكات.



وأضاف المرزوقي، أن الاحتفال باليوم العالمي للدفاع المدني الذي يصادف الأول من مارس من كل عام، يعد فرصة لتعزيز تواصل جهاز الدفاع المدني في الدولة مع نظرائه في العالم ليكون جزءاً حيوياً وفاعلاً في تبادل الخبرات والمعارف والاستفادة من أفضل الممارسات العالمية ونقل المعرفة وتحفيز الجهود والعمل بجد واجتهاد لتطور الأداء تحقيقاً للأهداف التنموية الشاملة التي تتبناها الدولة، وفق أحدث الأساليب والممارسات العالمية لإيجاد بيئة آمنة مستقرة خالية من الحوادث تعكس تأثيراً إيجابياً على مجتمع الإمارات، وتمهد الطريق لمزيد من الإنجازات في مختلف المجالات ولتبقى الإمارات واحة للأمان تستقطب المبدعين والمطورين والمستثمرين ورجال المال والأعمال .



وقال قائد عام الدفاع المدني إن عزة الإمارات ومجدها ينبع من حب قيادتنا الرشيدة لهذا الوطن وللشعب الإماراتي، وسعيهم الدؤوب لخدمة أبنائهم وتلبية احتياجاتهم وتوفير سبل العيش الرغد لكل من يحيا على هذه الأرض الطيبة التي تشع بروح التسامح والآخاء وتقبل الآخر.



وجدد الولاء للقيادة الحكيمة وأكد العزم والإصرار على مضاعفة الجهود والعمل بجد وإخلاص لتبقى الإمارات منارة تضيء تقدماً وحضارة وليظل شعبها رمزاً لقيم الولاء والانتماء والوفاء على مر العصور.



وشكر المرزوقي الجهات الراعية على مشاركتها في تنفيذ أهداف الدفاع المدني ودورها في تقديم الدعم له، كما شكر عناصر الدفاع المدني على جهودهم المخلصة وتضحياتهم التي أسهمت في خفض نسبة الحرائق، وهيأت مناخاً إيجابياً يعزز علاقة أجهزة الدفاع المدني بأفراد المجتمع.



تضمن الاحتفال عرض فيلم عن "عام زايد"، احتفاء بالقائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان " طيب الله ثراه"، بمناسبة ذكرى مرور 100 سنة على ميلاده وأبرز الفيلم دور المغفور له في تأسيس وبناء الدولة، إلى جانب إنجازاته المحلية والعالمية، فضلاً عن ميراث زايد من القيم والمبادئ والتقاليد الراسخة التي ميزت الشخصية الإماراتية وجسدت قوتها الناعمة في العالم بوصفه رمزا للوطنية وحب الوطن.



كما تضمن الاحتفال، عرض أوبريت غنائي راقص بمشاركة عدد من طلبة المدارس في أبوظبي .



وتناولت جلسة في المؤتمر موضوع " التفتيش واستشراف المستقبل "، حيث ألقت الضوء على أجهزة السلامة والوقاية بالمنازل والمواصفات العالمية للفحص وعرض رؤية الاستشراف لمستقبل الدفاع المدني متضمنة العديد من المستحدثات، من بينها إدخال تقنيات الروبوتات لمنع الحريق ومكافحته في المباني.



وأقيمت في ختام المؤتمر جلسة شبابية بالتنسيق مع مجلس الإمارات للشباب بعنوان "الدفاع المدني والمؤسسات الوطنية ضد الكوارث"، تناولت عدة محاور منها التزامات الدفاع المدني في مواجهة الكوارث الطبيعية ودور الشباب وأفكارهم التطويرية حمل استشراف المستقبل والذكاء الاصطناعي لتطوير عمل الدفاع المدني في مواجهة الكوارث والتحديات، وكذلك دور مواقع التواصل الاجتماعي في مواجهة تلك الكوارث.



حضر المؤتمر الفريق سيف عبد الله الشعفار وكيل وزارة الداخلية، واللواء الركن خليفة حارب الخييلي رئيس مجلس التطوير المؤسسي بوزارة الداخلية، واللواء محمد العوضي المنهالي مكتب مستشاري سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، واللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي المفتش العام بوزارة الداخلية، واللواء عبد العزيز مكتوم الشريفي المدير العام للأمن الوقائي بوزارة الداخلية، ومديرو الدفاع المدني في الدولة ومديرو الإدارات وضباط من وزارة الداخلية وممثلون للمنظمة الدولية للحماية المدنية، وبمشاركة خبراء ومختصين في الدفاع المدني من داخل الدولة وخارجها إلى جانب ممثلي من شركاء الدفاع المدني من المؤسسات والهيئات الحكومية .