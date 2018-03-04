نهيان بن زايد: صندوق "دعم المواهب" يقود المنظومة الرياضية لنجاحات مضاعفة

الشارقة 24 – وام:



شدد سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، على أن دعم القيادة الرشيدة المتواصل لمسيرة الحركة الرياضية يثمر عن خطط ومبادرات مهمة ترفع من سقف التطلعات وتعزز مسار المنجزات وتدعم عمليات التقدم الرياضي.



وقال سموه، إن المبادرة التي أطلقتها الهيئة العامة للرياضة بإنشاء صندوق لرعاية الرياضيين الموهوبين والاهتمام بالأبطال القادرين على تشريف رياضة الإمارات في مختلف الألعاب والرياضات سواء الفردية أو الجماعية، جاءت بالتوقيت المناسب وستسهم حتماً في قيادة المنظومة الرياضية لنجاحات مضاعفة.



وأضاف سموه، إن المبادرة تمثل حافزاً كبيراً للمواهب الواعدة ولعموم الرياضيين ولجميع الاتحادات والأندية والمراكز الرياضية، وتشكل انعطافه مهمة بخطط صناعة الأبطال وتأهيلهم التأهيل المناسب من اجل تمثيل الدولة في المحافل القارية والعالمية والدورات الأولمبية بأفضل صورة.



كما أشاد سموه، بالتفاعل والمساهمة الإيجابية من قبل الشركات والأفراد لدعم الصندوق، معرباً سموه عن أمله بزيادة هذه المشاركة للوصول لغايات المبادرة واهدافها المميزة.



ودعا سموه، كافة الاتحادات والجهات الرياضية بالعمل يداً بيد من أجل تحقيق التميز والريادة التي تعزز مكانة الإمارات ورياضتها في الطليعة.