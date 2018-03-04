حمدان بن محمد يطلق مبادرة "الألعاب الحكومية"

الشارقة 24 – وام:

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، ضرورة ترسيخ مبدأ العمل الجماعي وروح الفريق الواحد بين موظفي حكومة دبي، لتحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، بالوصول بدبي إلى المراكز الأولى على المستويات كافة.

وقال سموه: "نحن فريق محمد بن راشد الذي يحول التحديات إلى فرص ويعتمد على الأداء الجماعي، الذي يمكن من تخطي أية حواجز أو عقبات ويضمن القدرة على مواجهة أية تحديات مستقبلية".

جاء ذلك خلال إطلاق سموه الأحد مبادرة "الألعاب الحكومية" كأول مبادرة من نوعها في العالم، تحت شعار "فريق واحد هدف واحد"، والتي تستهدف ترسيخ مبدأ العمل الجماعي وروح الفريق الواحد بين موظفي الحكومة، وذلك في أبراج الإمارات ،بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، النائب الأول لرئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم النائب الثاني لرئيس المجلس التنفيذي، وأعضاء المجلس التنفيذي.