خليفة يصدر قانوناً بتأسيس "أبوظبي التنموية القابضة"

الشارقة 24 – وام:

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي قانوناً بتأسيس شركة أبوظبي التنموية القابضة "شركة مساهمة عامة".

ونص القانون على أن يكون للشركة الشخصية الاعتبارية المستقلة، وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري، والأهلية القانونية الكاملة لممارسة نشاطها وتحقيق أغراضها.

كما أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، قراراً بتشكيل مجلس إدارة شركة أبوظبي التنموية القابضة، برئاسة معالي جاسم محمد بوعتابة الزعابي، وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان نائباً للرئيس.

ونص القرار على عضوية كل من أصحاب المعالي والسعادة الدكتور مغير خميس الخييلي، واللواء محمد خلفان الرميثي، والشيخ عبد الله بن محمد آل حامد، والدكتور علي راشد النعيمي، والمهندس عويضة مرشد المرر، وسيف محمد الهاجري، وفلاح محمد الأحبابي، ومحمد خليفة أحمد المبارك، ومحمد سلطان غنوم الهاملي كعضو منتدب.