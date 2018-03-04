عهود الرومي تكرم الفائزين في "هاكاثون الإمارات"

الشارقة 24:

كرمت معالي عهود بنت خلفان الرومي، وزيرة الدولة للسعادة وجودة الحياة، مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء، وسعادة ماجد المسمار نائب مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، الفائزين بـ "هاكاثون الإمارات"، الذي أقيم تحت شعار "بيانات من أجل السعادة"، في حفل استضافته جامعة زايد في دبي.

وفاز في مراحل الهاكاثون الست 18 فريقاً احتلت المراكز الثلاثة الأولى على مستوى الإمارات، بواقع ثلاثة فرق في كل مرحلة، وشارك في الحفل مئات المتسابقين والمتطوعين والمحكمين والمشرفين والمدربين والمنظمين.

وأكدت معالي عهود بنت خلفان الرومي أن هاكاثون الإمارات – بيانات من أجل السعادة، أثمر عن ابتكار مشاريع تصب جميعاً في خدمة هدف واحد، هو تحقيق السعادة وتحسين جودة الحياة، مشيرة إلى أن الهاكاثون مثل مبادرة مهمة وفرصة لتحفيز نخبة العقول الشابة في دولة الإمارات وجمعها لابتكار حلول لتحديات القطاعات الحيوية، عبر توظيف البيانات الضخمة وتحليلها وتصميم المشاريع بناء عليها.