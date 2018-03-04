سيف بن زايد يكرم المدير التنفيذي لشركة "لوكيد مارتن"

الشارقة 24 – وام:

كرّم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، روبرت هاورد المدير التنفيذي لشركة "لوكيد مارتن" – الإمارات، على دوره في تقديم خبراته الميدانية القيادية في محاضرات متخصصة تنفذها الوزارة، والمحاضر الدكتور مارك إنجلش لمساهمته وإشرافه على تنفيذ دورة القيادات التنفيذية الشاملة، التي نظمتها الإدارة العامة للموارد البشرية بالوزارة موخراً.

وجاء التكريم تقديراً للخبيرين الأميركيين لما قدماه من جهود وتعاون مثمر في تعزيز المناهج والدورات التدريبية، بما يملكانه من رصيد وخبرة في مجالات تأهيل القيادات، حيث تهدف الوزارة إلى إشراك عدد من القياديين الدوليين في محاضراتها، وبرامجها التدريبية للتعرف على تجارب وممارسات دولية مرموقة.

حضر التكريم المستشار راشد لخريباني النعيمي الأمين العام لمجلس التركيبة السكانية الاتحادي، والعميد محمد حميد بن دلموج الظاهري الأمين العام بالإنابة لمكتب سمو وزير الداخلية، وعدد من الضباط.