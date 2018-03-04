"مالية الوطني" تواصل مناقشة موضوع "التنافسية والإحصاء "

الشارقة 24 – وام:

واصلت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الوطني الاتحادي، مناقشة موضوع التنافسية والإحصاء، وذلك بحضور ممثلي عدد من الوزارات والمؤسسات والهيئات والجمعيات والاتحادات المعنية بالموضوع.

حضر الاجتماع - الذي عقد الأحد، في مقر الأمانة العامة بدبي برئاسة سعادة ماجد حمد الشامسي رئيس اللجنة، أعضاء اللجنة سعادة كل من سالم عبد الله الشامسي مقرر اللجنة، وعبد العزيز عبد الله الزعابي وأحمد يوسـف النعيمي وسعيد عمير يوسف.

وتناقش اللجنة موضوع التنافسية والإحصاء ضمن 5 محاور هي: الخطة الاستراتيجية للتنافسية ومدى مواءمتها مع رؤية الإمارات 2021 وما بعد، ودور الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء في تطوير التشريعات لدعم الجانب الإحصائي والتنافسي للدولة وفي تحفيز المؤسسات والوزارات فيما يخص التنافسية، وفي وضع نظام موحد لاستخلاص البيانات الإحصائية والتي تمتاز بالشمولية والدقة والاتساق والاستمرارية والحداثة والتلقائية وفي الربط بين الوزارات والهيئات الاتحادية والمحلية في توفير البيانات والمعلومات المتاحة لمتخذ القرار.